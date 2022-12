Camilo está "praticamente escolhido" ministro da Educação e levará Izolda ao MEC, diz Guimarães

O senador eleito Camilo Santana (PT) está perto de ser o ministro da Educação no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou o deputado federal José Guimarães (PT), vice-presidente do PT nacional. A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), que também era cotada para a cadeira, ficará com a Secretaria da Educação Básica, um dos postos mais importantes dentro do ministério.

Guimarães afirma que cearenses terão presença "muito forte", com Camilo "praticamente escolhido" ministro.

Questionado se a decisão já é confirmada, Guimarães ressalta que faltaria apenas o anúncio oficial. Isso deve feito na segunda-feira, 19, quando Camilo estará em Brasília para oficializar a decisão.

"Falta anunciar, mas as coisas estão bem encaminhadas. Quem anuncia é o presidente Lula, mas, pelo que eu tenho acompanhado em Brasília, a dupla irá dirigir a Educação", afirmou durante a diplomação dos candidatos eleitos em 2022, nesta sexta-feira, 16. A escolha de Lula em colocar Camilo à frente da pasta sana pressões da cúpula do PT, que pedia que um filiado ao partido assumisse o MEC.

Izolda era cotada, mas não tem vínculos formais com a legenda, mesmo que aliada de Camilo e do governador eleito Elmano Freitas, também petista. Ela enfrentou resistências da bancada do PT na Câmara, que queria a indicação do líder, o deputado federal mineiro Reginaldo Lopes. Na quinta-feira, questionada sobre as resistências de que era alvo, ela comentou que talvez sejam esses petistas quem devam explicar melhor o motivo.

Ainda nesta sexta, a governadora voltou a comentar sobre a cadeira do MEC. Ela repetiu estar confiante em que "as melhores definições serão feitas" sobre o preenchimento de cargos no Governo Federal na administração de Lula. Ela deu risada ao ser perguntada sobre o assunto. Em sua fala, ela menciona justamente a educação básica, pedindo que o assunto tenha "prioridade".



"Já está no tempo, vamos dizer assim, para não falar em atraso, de a educação básica ter um status de prioridade realmente mais forte, mais sistêmico. Porque nós só teremos mesmo a condição de construir um país mais justo se nós tivermos, são outras tantas coisas", disse em evento que anunciava tempo integral para alunos do ensino fundamental.



Com informações do repórter Henrique Araújo

