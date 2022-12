Deputado José Guimarães é confrontado por homem em aeroporto; veja vídeo

O deputado federal estava na fila de embarque no aeroporto de Fortaleza e foi abordado por homem que o filmava e confrontava sobre diversos assuntos

O deputado federal reeleito José Guimarães (PT-CE) foi confrontado por um homem enquanto esperava, na fila de embarque, para um voo. Ao questionar o petista sobre vários assuntos, o homem filmava o momento. O vídeo tem circulado nas redes sociais nesta segunda-feira, 19.

Entre os assuntos abordados pelo homem que filmava o deputado, as manifestações em frente aos quartéis e a decisão que permitiu ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, ex-emedebista, cumprir o resto de sua pena em prisão domiciliar foram citados.

“O amiguinho Cabral foi liberado”, disse o homem. “O último preso pela Lava Jato. O que o senhor acha disso? O senhor não tem nada que dizer? O senhor é deputado, deve sua ação ao povo. É normal alguém como Cabral ser liberado pela Justiça?” O político respondeu: “O que tenho a ver com isso?”.

A assessoria de imprensa de Guimarães já divulgou uma nota em que diz estar trabalhando para “identificar o agressor” e para lidar com os “perfis que estão difamando a imagem do parlamentar com ataques pessoais e fake news”.

“A assessoria jurídica já está em ação para identificar o agressor e atenta aos perfis que estão difamando a imagem do parlamentar com ataques pessoais e fake news”, informou. Em um caso parecido ocorrido em 2019, um homem que hostilizou Guimarães em voo foi condenado a pagar multa de R$ 5 mil neste ano.



Veja o vídeo abaixo:

O deputado federal José Guimarães (PT) foi confrontado por um homem, no aeroporto de Fortaleza. Ele foi questionado sobre diversos assuntos na política brasileira, como as manifestações em frente aos quartéis e casos de corrupção. pic.twitter.com/k0RqRRb2EZ — Jogo Político (@jogopolitico) December 19, 2022

