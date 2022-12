Camilo, Izolda e Elmano se reúnem com Lula em Brasília

Tanto Izolda quanto Camilo eram cotados para o posto, mas o nome do petista acabou ganhando mais força depois de pressão do PT e agora está praticamente assegurando na titularidade do MEC

O senador eleito Camilo Santana (PT), a governadora Izolda Cela e o governador eleito Elmano Freitas (PT) desembarcam em Brasília nesta segunda-feira (19) para uma reunião com o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva.



O encontro, já anunciado pelo deputado federal José Guimarães (PT) na última sexta, 16, deve resolver de vez impasse sobre o comando do Ministério da Educação.



Tanto Izolda quanto Camilo eram cotados para o posto, mas o nome do petista acabou ganhando mais força depois de pressão do PT e agora está praticamente assegurado na titularidade do MEC, conforme Guimarães.



À coluna, um interlocutor de Izolda confirmou a presença da governadora na comitiva dos cearenses com Lula, que, ainda de acordo com o deputado federal petista, fará anúncio até amanhã confirmando Camilo na função.



Atual mandatária, Izolda ficaria à frente da Secretaria Nacional da Educação Básica, que faz parte da estrutura da pasta.



Da definição do futuro de Camilo e Izolda depende também a montagem do secretariado de Elmano, que integra o grupo na capital federal.



O arranjo tem impacto direto no cenário político cearense, já que Camilo, uma vez deslocado para a Esplanada, abriria vaga no Senado, a ser ocupada seja por Augusta Brito ou por Janaína Farias, primeira e segunda suplentes, respectivamente.



Deputada estadual, Augusta compõe a equipe de transição de Elmano e pode eventualmente assumir uma secretaria.



Outro fator que vem fazendo o governador eleito adiar a formação do primeiro escalão são as tratativas mantidas com o PDT do prefeito José Sarto e do ex-candidato Roberto Cláudio.



De olho na reeleição, Sarto tem falado em reciprocidade no município, sugerindo que o PT deve apoiá-lo nas disputas de 2024.



O partido, no entanto, resiste a esse acerto. Em coletiva na sexta, Elmano foi enfático sobre o tema: 2024 só será discutido em 2024. Para ele, esse é um debate a ser travado no âmbito dos partidos, e não do Governo e sua relação com a bancada do PDT, cujo apoio o petista tem buscado.



O PDT, que tinha uma reunião de seu colegiado prevista para hoje, acabou adiando o encontro para o fim de semana, conforme o presidente estadual da legenda, deputado federal André Figueiredo.