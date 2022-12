Elmano diz que começa a divulgar secretários esta semana

O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que os primeiros nomes dos secretários de seu governo serão divulgados nesta semana, até sexta-feira, 23. Elmano esteve presente na apresentação do Relatório da Equipe de Transição do Governo do Ceará, onde fez um balanço sobre a transição de governo que acontece entre o governo de Izolda Cela e o que se iniciará em 2023, nesta segunda-feira, 19.

“Essa semana, a gente anuncia um número de alguns nomes de secretários até sexta-feira, nós já teremos nomes anunciados em coletivas para a imprensa e depois na próxima semana os demais”, diz Elmano.

O governador eleito ainda comentou sobre as negociações que envolvem o PDT, partido que rompeu a aliança com o PT no início da campanha eleitoral de 2022. “Eu tenho uma negociação em curso com o PDT e isso também interfere na nossa montagem, porque a quadra do PDT é muito importante para qualquer governo”, explicou.



O presidente regional do partido e deputado federal André Figueiredo (PDT), já garantiu que o PDT não discordará de nenhum filiado ao partido que for convocado para o secretariado de Elmano. "Que fique bem à vontade o governador eleito. Caso ele queira convidar algum companheiro nosso, não colocaremos nenhum obstáculo ou veto", disse o deputado.

Durante a apresentação do relatório da equipe de transição, Elmano disse que convocará a Assembleia Legislativa em janeiro, de forma extraordinária.

"Eu devo fazer uma convocação extraordinária em janeiro da Assembleia, para aprovação e apresentação de uma reforma administrativa. Só fazer um desenho final desta reforma até o finalzinho do ano se conclui e certamente vamos pedir uma convocação extraordinária pra poder iniciar o ano, em fevereiro de preferência", afirmou.

