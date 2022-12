Diplomação de Elmano, Camilo e deputados eleitos acontece nesta sexta, 16

A diplomação dos candidatos eleitos nas últimas eleições ocorrerá nesta sexta-feira, 16, às 17h, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).

Receberão os diplomas os candidatos eleitos aos cargos de governador - Elmano de Freitas (PT), vice-governadora - Jade Romero (MDB) -, senador - Camilo Santana (PT), 46 deputados estaduais e 22 deputados federais.

Além da presença dos diplomandos eleitos, juntos a um acompanhante, os membros da Corte da Justiça Eleitoral e a imprensa credenciada estarão no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de também serem declarados diplomados durante a cerimônia, os candidatos suplentes não devem comparecer à solenidade, pois os diplomas com assinaturas eletrônicas serão disponibilizados pelo site do TRE-CE.



O que é diplomação?

A diplomação é o ato formal em que a Justiça Eleitoral atesta, pós eleição, que os candidatos foram efetivamente eleitos pela população, validando a futura posse do cargo.

Nessa cerimônia, são entregues os diplomas assinados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da junta eleitoral.

Após a formalidade, o presidente da República e os governadores poderão tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023. A cerimônia de posse do parlamentares eleitos ocorrerá no dia 1º de fevereiro.

Sobre o assunto Após diplomação, Lula e Alexandre de Moraes participam de festa na casa de Kakay

Saiba o que é diplomação do presidente da República

Lula defende democracia em discurso após diplomação

Ao lado de Camilo e Elmano, Izolda fala em "esperança para o povo" após diplomação de Lula

Lula chora e faz defesa da democracia em discurso durante diplomação

Tags