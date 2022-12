Em meio a negociações no MEC, Izolda diz: "Está no tempo de educação básica ser prioridade"

Governadora acredita que Ceará tem a contribuir com a educação no plano federal

A governadora cearense Izolda Cela (sem partido) disse estar confiante em que "as melhores definições serão feitas" sobre o preenchimento de cargos no Governo Federal na administração Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela deu risada ao ser perguntada sobre o assunto. Izolda chegou a ser a mais cotada para o Ministério da Educação (MEC), mas perdeu força após resistências do PT. No momento, é dada como encaminhada a indicação do senador eleito e ex-governador Camilo Santana (PT). Izolda é cogitada para função de destaque no MEC, possivelmente a Secretaria Nacional de Educação Básica, que seria turbinada no novo governo.

Izolda destacou a educação como uma das áreas que mais enfrentou dificuldades na administração do presidente Jair Bolsonaro (PL). "A área da educação foi uma das mais sofridas ao longo destes anos recentes, nesta gestão que se conclui agora em dezembro, na gestão federal. Foi muito sofrida. É até difícil dizer qual foi a mais (sofrida), mas a educação penou muito", comentou.

Ela destacou esperar que a educação alcance novo status na gestão federal. "Já está no tempo, vamos dizer assim, para não falar em atraso, de a educação básica ter um status de prioridade realmente mais forte, mais sistêmico. Porque nós só teremos mesmo a condição de construir um país mais justo se nós tivermos, são outras tantas coisas, mas essa base educacional bem feita, uma boa escola para as crianças e para os jovens brasileiros, é absolutamente essencial para isso", disse Izolda, reforçando: "Acredito que essa deva ser a prioridade do Governo Federal".

Questionada sobre o que o Ceará pode apontar para a educação no Brasil, Izolda ressaltou que "não é de encher a bola", mas admitiu ter consciência da imagem positiva do desempenho do setor no Estado "pela persistência, pelos resultados alcançados".

Ela destacou que esse trabalho começou no governo do hoje senador Cid Gomes (PDT), a quem ela definiu como "liderança essencial em toda essa história". E ressaltou: "Acho que a gente tem algo sim a mostrar e a contribuir."



Com informações do repórter Vitor Magalhães

