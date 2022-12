Elmano pede participação do PDT no governo, mas Sarto cobra apoio do PT na Câmara

O rompimento da aliança entre o PT e o PDT ocorreu durante as eleições deste ano para o Governo do Estado

Comissão do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Ceará, formada pelo senador licenciado Cid Gomes, o prefeito José Sarto, o deputado federal André Figueiredo e o ex-prefeito Roberto Cláudio, se reuniu nesta sexta-feira, 16, com o governador eleito Elmano de Freitas (PT) para discutir a possível entrada do partido na base do novo governo. O petista pediu "participação administrativa" do PDT na gestão que começa em janeiro, ao mesmo tempo em que Sarto cobra apoio do PT na Câmara Municipal.

O presidente do PDT no Ceará André Figueiredo considerou a conversa como boa e afirmou que, apesar dos posicionamentos divergentes, o partido compreende que Elmano “tem o espírito público necessário para fazer um grande governo”.

“A conversa com o governador Elmano, como já era esperado, foi uma conversa muito boa. Ele tem um espírito democrático reconhecido por todos. Vamos continuar a discussão interna dentro do PDT. Existem posicionamentos divergentes, mas nós temos absoluta compreensão de que o governador eleito tem todo o espírito público necessário para fazer um grande governo e o PDT nunca vai ser oposição a isso”, apontou.

Ainda de acordo com Figueiredo, nenhuma oferta foi feita por parte do PDT, porém Elmano pediu pela participação administrativa do partido no governo. O prefeito José Sarto, porém, quer parceria na Câmara.



Apesar da reunião e do pedido de Elmano, o PDT seguirá com as discussões internas sobre a temática e, se necessário, convocará o diretório.

Sobre o encontro, Elmano afirmou que aguardará e respeitará as conversas internas do partido. “Estamos dialogando. A conversa foi muito boa, uma conversa franca. Acho que coloquei as convergências que temos, mas, evidentemente, respeitando o processo interno do PDT. Então, me cabe respeitar e aguardar a discussão interna do PDT e assim vou me comportar”.

A ruptura da aliança entre os dois partidos ocorreu durante as eleições deste ano. Apesar dos planos de lançar, com o apoio do PT, a atual governadora Izolda Cela (sem partido) como candidata, o PDT preferiu o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio. Izolda decidiu deixar a sigla e o partido petista oficializou a candidatura de Elmano de Freitas, que foi eleito no primeiro turno.

Nesta sexta-feira, 16, o governador eleito e a vice Jade Romero (MDB) serão diplomados em cerimônia no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).

