"Sou candidato à reeleição, pronto!", diz Evandro Leitão, presidente da Assembleia

O deputado estadual Evandro Leitão (PDT) afirmou que se irá se candidatar à reeleição da Presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). “Sou candidato à reeleição, pronto”, disse Evandro em entrevista ao O POVO. O deputado disputará o terceiro mandato no cargo.

Ao confirmar sua candidatura, Evandro Leitão disse não ter iniciado as conversas e negociações com outros deputados e políticos da Assembleia. “Depois da segunda quinzena a gente começa a dialogar e conversar, agora final do ano: festas. Com o novo governo que está aí se instalando, que está aí a iniciar, acho que o momento é a partir de janeiro, aí sim a gente vai começar a conversar”, afirmou.

O presidente da Assembleia esteve com Capitão Wagner (União Brasil), deputado federal e presidente do União Brasil no Ceará. Eles se encontraram no dia 21 de novembro para garantir os espaços do União nas comissões importantes da Casa, como a de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), de Orçamento, Finanças e de Tributação e Fiscalização e Controle.



