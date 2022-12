Presidente do PDT Ceará diz que "não tem ilusão" de aliança com o PT em Fortaleza para 2024

O presidente do PDT no Ceará, deputado federal André Figueiredo, afirma que não há "ilusão" de que seja possível aliança entre pedetistas e petistas na candidatura para a Prefeitura de Fortaleza em 2024. Mesmo que tenha mantido aliança durante 16 anos no Governo do Estado, os grupos estão em lados opostos na disputa municipal desde 2012.

"Isso foi falado para Elmano (de Freitas, governador eleito, do PT), ele garantiu apoio administrativo ao (prefeito José) Sarto, mas nós não temos ilusão de que isso possa levar até 2024 em uma candidatura única. Em 2016 e 2020, lançaram candidaturas legítimas, mas o apoio administrativo Elmano garantiu", afirmou o deputado.

Uma comissão de pedetistas se reuniu nesta sexta-feira, 16, com o governador eleito Elmano de Freitas para discutir a possível entrada do partido na base do novo governo. O petista falou em garantir apoio administrativo, mas Sarto cobra apoio do PT na Câmara Municipal. O gestor deixou claro que acha "contraditório" que o partido apoie o governo de Elmano, e ele não ter de volta o apoio do PT no âmbito municipal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu defendo é a lógica", reforçou o prefeito. Em Fortaleza, Sarto viu uma vitória com eleição do líder de seu governo, o vereador Gardel Rolim (PDT), para presidente da Câmara por unanimidade. O PT no Município defende ser oposição "construtiva", com uma visão crítica da gestão do pedetista. O atrito mais recente é a Taxa do Lixo, que tramita no Poder Legislativo. Os vereadores do PT têm feito forte oposição à medida e pedindo que o Sarto retire o projeto.

PT e PDT romperam aliança nas eleições deste ano.O PDT preferiu o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) em vez da governadora Izolda Cela (sem partido). Ela decidiu deixar a sigla e o PT oficializou a candidatura de Elmano de Freitas, que foi eleito no primeiro turno.



Sobre o assunto Taxa do Lixo: 37% bairros têm mais de 90% de imóveis isentos em nova proposta; no Cocó, são 2%

Projeto da Taxa do Lixo é alterado e amplia isenção de 30% para 70% dos imóveis

Fecomércio critica criação de Taxa do Lixo e pede que vereadores barrem aprovação

Manifestantes protestam na Câmara contra criação da Taxa do Lixo em Fortaleza

Sarto apresenta Taxa do Lixo: veja valores, os isentos e benefícios em troca

Tags