Cid diz que comissão do PDT define posição sobre governo Elmano até a próxima quinta

Após o governador eleito Elmano de Freitas (PDT) pedir "participação administrativa" do PDT na gestão que começa em janeiro, o partido seguirá com as discussões internas sobre a temática e, se necessário, submeterá o assunto ao diretório estadual

A Comissão do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Ceará deve decidir até a próxima quinta-feira, 22, a posição e participação do partido em relação a futura gestão do governador Elmano de Freitas (PDT), que começa em janeiro de 2023. Nesta sexta-feira, 16, o grupo formado pelo senador licenciado Cid Gomes, o prefeito José Sarto, o deputado federal André Figueiredo e o ex-prefeito Roberto Cláudio, se reuniu com o petista para discutir a possível entrada da sigla na base do novo governo.

Durante o encontro, realizado na sede do PDT em Fortaleza, Elmano pediu "participação administrativa" do PDT na sua gestão. Em busca de um consenso na sigla, Cid afirmou que as tratativas devem ser discutidas até a próxima quinta. Caso não haja consenso, o PDT submeterá o assunto ao diretório estadual do partido, afirmou o senador. A próxima reunião acontece na segunda-feira, 19.

"O presidente André Figueiredo tem defendido que a gente procure consensualmente, nessa comissão ampliada que já inclui representação da bancada federal e da bancada estadual, encontrar um caminho. Como isso não foi consensuado, vamos insistir, persistir, mas com prazo final marcado (...) Há posições que ainda não são convergentes, vamos buscar uma forma de que se tem uma posição convergente desse agrupamento aí", afirmou Cid.

PT e PDT romperam aliança entre as siglas durante as eleições deste ano. Apesar dos planos de lançar, com o apoio do PT, a atual governadora Izolda Cela (sem partido) como candidata, o PDT preferiu o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio. Izolda decidiu deixar a sigla e o partido petista oficializou a candidatura de Elmano de Freitas, que foi eleito no primeiro turno.

Com a futura gestão do PT no Palácio da Abolição, as siglas tentam costurar um novo acordo. No encontro, Sarto reforçou o pedido de apoio dos petistas na Câmara Municipal. Em contrapartida, o PDT garantiria a Elmano governabilidade na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). "Eu defendo é a lógica", reforçou o prefeito.

Em Fortaleza, a base de Sarto conseguiu eleger o líder do prefeito, Gardel Rolim (PDT), para presidente da Câmara por unanimidade, com votos inclusive do PT. No entanto, petistas estão se colocando como forte oposição à proposta do prefeito de criação da Taxa do Lixo, que tramita na Câmara. O presidente do PT em Fortaleza, vereador Guilherme Sampaio, tem repetido que o partido tem "visão muito crítica" sobre a administração Sarto e da medida polêmica enviada pelo Executivo.

Ao analisar o movimento, Sarto considera ser "paradoxal", "contraditório e inexplicável" o PDT apoiar Elmano no Governo do Estado e ele não ter de volta o apoio do PT na Prefeitura de Fortaleza.

O ex-prefeito Roberto Cláudio disse apoiar que o PDT exerça "uma oposição construtiva, propositiva e responsável" ao futuro governo estadual. "A gente quer, com respeito ao governador eleito e parabenizando ele pela vitória, é fazer um papel de cobrança, de vigilância de ideias alternativas que possam ajudar ao Ceará e ao povo cearense. O governador veio aqui, compartilhou o seu sentimento, ouvimos, devemos ter uma nova reunião segunda-feira e eu vou continuar perseverando", comentou.

Para o deputado Evandro Leitão, as eleições estaduais ainda impõem "feridas" nas relações entre as siglas ex-aliadas. O parlamentar defendeu a continuidade das discussões. "Ainda existem algumas feridas que isso aí o tempo fará com que cicatrizem. Eu tenho absoluta convicção que, a partir da próxima semana, na segunda-feira nós iremos chegar a um acordo. Hoje a conversa foi muito boa, foi um muito positiva (...) Eu acho que falta diálogo e a gente serenar os ânimos", avaliou.



