Presidente do PT diz que partido mantém visão crítica sobre Sarto: "Oposição construtiva"

O vereador e presidente do PT em Fortaleza, Guilherme Sampaio, afirmou nesta terça-feira, 29, que a sigla deve manter uma visão crítica sobre o prefeito José Sarto (PDT), porém, com uma "oposição construtiva e qualificada" à gestão pedetista na Câmara Municipal. A posição vem no momento em que o futuro governo Elmano de Freitas costura o apoio do PDT na Assembleia Legislativa.

"O PT vai seguir a linha que tá seguindo, que é uma oposição construtiva, firme e qualificada. As coisas que foram importantes votar a favor durante a pandemia, nós votamos todas. Defendemos todas. E aquilo que confrontava muito explicitamente o nosso ponto de vista, nós votamos contra, que foi o caso da taxa de lixo, por exemplo. Permanece essa posição. Temos uma visão muito crítica da administração do Sarto, aqui na Câmara, não só na oposição, na base também", disse o parlamentar.



Sarto vem procurando um acordo bilateral com petistas para que PDT e PT tenham governabilidade nos próximos anos. As siglas estiveram em recente embate nas eleições estaduais, o que resultou no fim da aliança entre as legendas. As tratativas giram em torno de uma eventual ida do PT na Câmara para a base do prefeito para que, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), a bancada de 13 parlamentares do PDT colaborarem com a gestão do governador eleito Elmano de Freitas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As negociações em prol de uma "pacificação" entre Sarto e PT tornaram-se mais evidentes durante a saída do vereador Léo Couto (PSB) da disputa pela presidência da Câmara Municipal. A retirada da candidatura que representaria o grupo de Elmano na Casa possibilitou que Gardel Rolim (PDT) viabilizasse seu nome na eleição do Legislativo, que acontece na próxima quinta-feira, 1º, sem oponentes, com chapa única e apoiado pelo prefeito.

Para Guilherme, a saída de Couto "foi natural" e resultado de uma dinâmica interna da Câmara. "A eleição de parlamento é uma coisa muito diferente de eleição geral. Tem uma dinâmica própria e é completamente diferente. Acho que não estava madura a candidatura do Léo para se colocar como alternativa aqui, até porque ele também está no primeiro mandato. Você tem que ter um grupo, um percurso de relações aqui, conhecimento da Casa e tal. Foi natural", comentou o petista.

O apoio a Gardel, segundo o vereador, deve-se a uma "experiência de negociação com o pedetista". "Nós temos uma boa relação com o Gardel, podemos preservar esses espaços aqui. Nós não abrimos mão das nossas posições e, ao mesmo tempo, temos um espaço de negociação quando é necessário. A gente já construiu isso na liderança dele, e na Mesa Diretora acho que ele vai consolidar esse estilo", completou Guilherme.



Para os próximos anos, o PT espera que a maioria da bancada do PDT demonstre predisposição de facilitar a governabilidade de Elmano. Para Sarto, a linha segue o raciocínio da frase "a mão que traz é a mão que leva", dita pelo prefeito em entrevista ao O POVO. O prefeito destacou que qualquer composição precisaria seguir a "teoria dos conjuntos", o que exige reciprocidade em uma relação política bilateral.

Ao programa Jogo Político, Elmano garantiu que o presidente do PT de Fortaleza terá uma vaga na Assembleia Legislativa. Para que isso aconteça, o governador eleito terá que convocar para seu secretariado ao menos dois dos nove deputados eleitos pela federação PT-PV-PCdoB. Isso porque Guilherme ficou na segunda suplência após as eleições de outubro. Outro nome petista da CMFor que concorreu ao parlamento estadual foi a vereadora Larissa Gaspar, que conseguiu se eleger diretamente para uma das 46 vagas. Com o resultado, juntamente com a promessa de que Guilherme irá ocupar uma cadeira da AL-CE, duas vagas serão abertas na Câmara Municipal de Fortaleza.

Tags