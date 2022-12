Elmano admite que Camilo no MEC afeta montagem de secretariado: "Mas é por uma boa missão"

Caso aceite o comando do Ministério, a vaga de Camilo no Senado seria ocupada por uma das duas suplentes

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) falou, nesta sexta-feira, 16, sobre a possível ida do senador eleito Camilo Santana (PT) para o comando do Ministério da Educação (MEC) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o petista, a indicação do aliado afeta montagem de seu secretariado no Ceará.

Elmano afirmou que o ex-governador é um bom nome para qualquer pasta e ainda considerou a possibilidade da atual governadora Izolda Cela (sem partido), também cotada para o cargo, assumir a Secretaria de Educação Básica.

“Eu acho que o Camilo é um bom nome para qualquer Ministério, pela experiência que ele acumulou como governador. Se for a situação de Camilo ser ministro da Educação junto com a nossa governadora Izolda, o Brasil ganhará muito. Disso eu não tenho nenhuma dúvida”, disse.

Quando questionado se a nomeação do senador eleito para a pasta afetaria a montagem do governo cearense, Elmano concordou, mas disse que “é por uma boa missão” e que "ficarei feliz se isso acontecer".

O petista também afirmou que esperava que a formação do ministério do governo Lula tivesse sido concluída de forma mais rápida. "Eu imaginava que a definição do plano nacional se resolvesse mais cedo. Como isso ainda não está definido, eu estou aguardando que o processo nacional se conclua, porque isso tem consequência na montagem aqui do nosso estado", explicou.

O senador eleito Camilo Santana deixou o governo do Estado no início do ano para concorrer por uma vaga no Senado. O ex-governador foi eleito com 69% dos votos nas eleições deste ano.

Caso assuma o Ministério da Educação, a vaga no Senado deverá ser ocupada pela primeira suplente, a deputada estadual Augusta Brito (PT). A segunda suplente é a ex-secretária especial Janaína Farias (PT).

Augusta está na equipe de transição do governo Elmano e é cotada para integrar o secretariado do governador eleito.

