Ao lado de Camilo e Elmano, Izolda fala em "esperança para o povo" após diplomação de Lula

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), falou em "esperança para o povo brasileiro" em publicação nas redes sociais após a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice, Geraldo Alckmin (PSB) nesta segunda-feira, 12. A governadora, que é cotada para assumir o Ministério da Educação, chegou no mesmo momento que Lula ao evento promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em publicação, ela posou ao lado do governador eleito Elmano Freitas (PT) e do futuro senador Camilo Santana (PT), que chegaram de viagem após renovarem os votos de casamento com suas respectivas esposas.

"Dia de confirmar o resultado das eleições, importante marco de nosso sistema democrático. Esperança para o povo brasileiro com a diplomação do presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmin. Que venham tempos de mais harmonia e zelo com as pessoas, para a reconstrução do Brasil que queremos e merecemos. Desejo ao presidente e ao vice-presidente eleitos um mandato de muito sucesso e trabalho em prol da gente brasileira", escreveu ela.

A solenidade foi organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha do eleito pela maioria das brasileiras e dos brasileiros nas urnas. Durante o evento, que marcou o encerramento do processo eleitoral, foram entregues os diplomas assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

