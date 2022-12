Izolda, Camilo e a briga pelo MEC no governo Lula: Jogo Político #215

Podcast trata da formação do ministério de Lula e também dos atos de vandalismo golpista em Brasília, da transição no Ceará e da Taxa do Lixo em Fortaleza

A indicação do ministério de Lula (PT) mexe com protagonistas da política do Ceará. A governadora Izolda Cela (PDT) era apontada como favorita para o cargo, mas enfrenta resistências do PT. Assim, a vaga pode sobrar para o senador eleito Camilo Santana (PT), que resiste.

Enquanto isso, há nova escalada de atoa golpistas em Brasília, com vandalismo e veículos incendiados. Em Fortaleza, Câmara se prepara para voltar a Taxa do Lixo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Participam do Jogo Político o colunista de Política Carlos Mazza, o diretor de Opinião do O POVO, Guálter George, e o editor e colunista Érico Firmo.

Sobre o assunto Izolda pede à presidente do STF liberação de verbas dos precatórios do Fundef

Lula deve anunciar mulheres para ministérios, com Izolda entre as favoritas

Cotada para ministra da Educação, Izolda chega junto a Lula e Alckmin em diplomação

Petista disputa com Izolda indicação para Ministério da Educação

Sarto sobre governo Izolda: "Vai ficar marcado no coração de todos os cearenses"

Izolda propõe R$ 709 milhões em precatórios do Fundef para pagar 50 mil professores

Veveu Arruda, marido de Izolda, é 3º cearense na equipe de transição de Lula

Eunício diz que Izolda ministra da Educação é "assunto objetivo"

Tags