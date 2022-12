Cotada para ministra da Educação, Izolda chega junto a Lula e Alckmin em diplomação 

Também estão presentes na solenidade o senador eleito Camilo Santana (PT) e o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do mesmo grupo político da governadora.

A governadora do Ceará Izolda Cela (sem partido) chegou à solenidade de diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), em mesma comitiva dos candidatos eleitos. Ela aparecem logo atrás do petista e o do peessebista durante entrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Izolda é uma das cotadas para ser a ministra da Educação do governo Lula. A possível escolha de Izolda tem agradado tanto o senador eleito Camilo Santana (PT) como o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Os petistas também estão presentes no eventos de diplomação. Para eles, Izolda tem o conhecimento e a competência para gerir o ministério, além de fortalecer ainda mais o Ceará.

A solenidade é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha do eleito pela maioria das brasileiras e dos brasileiros nas urnas. Durante o evento, que marca o encerramento do processo eleitoral, serão entregues os respectivos diplomas assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

Com o ato, candidatas e candidatos eleitos se habilitam ao exercício do mandato. A entrega dos documentos acontece após o término do pleito, a apuração dos votos e o vencimento dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação.

