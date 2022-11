Izolda propõe R$ 709 milhões em precatórios do Fundeb para pagar 50 mil professores

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), assinou e enviou nesta quarta-feira, 16, o projeto de lei que garante o pagamento de 60% dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) aos professores. Serão beneficiados cerca de 50 mil profissionais da educação, que estiveram na ativa na rede estadual entre 1998 e 2006.



O texto foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que deve votar a medida em caráter de urgência. O valor da 1ª parcela soma R$ 709,2 milhões, a ser pago em forma de abono aos profissionais.

Em setembro, Izolda encaminhou duas mensagens à Alece, uma delas garantindo que o Imposto de Renda desse pagamento não será cobrado dos profissionais. Já a outra estabelece que os juros sobre esses recursos também serão destinados para o pagamento dos professores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Lembro que o Governo do Estado ingressou, em setembro, com pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para a transferência dos 60% referentes aos precatórios à Caixa Econômica Federal, para podermos realizar o pagamento do abono aos professores”, ressaltou a governadora por meio das redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izolda Cela (@izoldacelace)

Mais informações em instantes

Tags