Bolsonaristas confundem boletim de notícias do Exército com cadastro para alistamento de civis

Desde o fim das eleições, bolsonarista divulgam notícias falsas na tentativa de mobilizar apoiadores do atual presidente contra o resultado das eleições

Apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgaram anúncio para cadastro do boletim informativo do Exército como se fosse uma convocação de alistamento para civis que são contra o resultado das eleições deste ano.

Criada em 2015, o programa denominado “Reserva Pró-Ativa” é um canal promovido pelo Centro de Comunicação do Exército (CCOMSEx) para se comunicar com os integrantes da reserva. Entre os conteúdos divulgados, estão notícias institucionais e outras informações relacionadas ao Exército.

Pelas redes sociais, bolsonaristas publicaram o anúncio da ação e pediram para que as pessoas, principalmente os CACs (caçadores, atiradores desportivos e colecionadores), se cadastrem para “defender o Brasil”.

O ex-ministro do Turismo e aliado de Bolsonaro Gilson Machado Neto compartilhou o link e também sugeriu que o grupo realizasse o cadastro do falso "alistamento". A postagem conta com mais de 8 mil compartilhamentos e 26 mil curtidas.

https://t.co/bX34ZZbjV4



É um cadastramento pra civis que o exército abriu agora.

A participação é voluntária, recomendaria a todos os CACs a preencher também.

Acabei de preeencher.

Não é Fake. pic.twitter.com/xECxkgLGk4 — Gilson Machado Neto (@gilsonmachadont) December 5, 2022

Nos comentários da publicação, alguns usuários reagiram ao anúncio e afirmaram que o site teria saído do ar devido à grande procura.

INSCRIÇÃO CONFIRMADA! Se a minha Pátria precisar de mim, nem que seja, pra varrer o chão... LÁ ESTAREI! — Wagner Fernandes (@wagfernandes2w) December 5, 2022

Inscrição feita com sucesso. Aguardarei o chamado. Deus acima de todos. — lando (@landoquinti) December 5, 2022

Eterno ministro, gostaria de saber se o @exercitooficial aceitaria uma avó de 53 anos em excelente forma física (a vida inteira fui atleta) e com muita coragem e vontade de defender a pátria e o futuro das minhas netas? — kita tia do zap 22 (@TiaBonoro) December 5, 2022

Na site de cadastro, o Exército afirmou que notou a divulgação de "convocações equivocadas" relacionadas ao programa Reserva Pró-Ativa. A instituição ressaltou que o cadastro serve, exclusivamente, para o recebimento dos boletins informativos.

