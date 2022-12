Bolsonaristas espalham mentira de que Lula teria morrido e sido substituído por um sósia

Os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilham em grupos bolsonaristas nas redes sociais a informação falsa de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria morto e teria sido substituído por um sósia.

Desde a vitória de Lula, bolsonaristas criam e espalham teorias da conspiração sobre a suposta morte do presidente eleito. Com o recente diagnóstico de leucoplasia do petista e a realização de procedimento cirúrgico para o tratamento do caso, mais informações falsas circulam nas redes sociais.

A história ainda foi reforçada pelo médico Christiano Alvernaz (Republicanos), vice-prefeito de Angra dos Reis (RJ), que publicou um vídeo defendendo a teoria.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 28, o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão (PL), se manifestou sobre o vídeo e afirmou que fica constrangido em ver a cidade "envolvida numa denúncia sem pé nem cabeça". Com a repercussão negativa, o conteúdo foi apagado por Alvernaz.

De acordo com informações do Metrópoles, a assessoria de Lula considerou as informações que circulam os grupos de direita como mentira e bobagem, e reforçou que o presidente eleito está "vivo, bem, com nove dedos e em plena saúde após ter se recuperado de um procedimento feito semana passada".

"Lógico que isso é uma mentira e uma bobagem. Existe um sistema de disseminação de fake news do bolsonarismo, em especial a partir de áudios falsos no Telegram, que divulga todo o tipo de besteira com tom conspiratório".

Lula cumpre agenda em Brasília e, nesta segunda-feira, 28, se reuniu com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da equipe de transição, para assistir ao jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

