Atos bolsonaristas têm registros de violência e são comparadas a "terroristas" e "black blocs"

As tensões e os métodos usados por manifestantes golpistas em rodovias brasileiras ficaram maiores nos últimos dias. Em Santa Catarina, no último fim de semana, um grupo fez uso de bombas caseiras, rojões, óleo derramado nas pistas, barricadas com incêndios e pregos colocados em bananas para furar pneus de motoristas que procurassem ultrapassar os bloqueios.

Tais táticas foram denominadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como semelhantes as adotadas por terroristas e "black blocs", movimento surgido na Europa dos anos 1980 e praticado no Brasil nas manifestações de 2013, que possui membros encapuzados e protagoniza ações violentas.

"Em quase todos os pontos, os métodos utilizados lembraram os de terroristas ou de black blocs: bombas caseiras feitas de garrafas com gasolina, rojões, óleo derramado intencionalmente na pista, 'miguelitos' (pregos usados para furar pneus), pedras, além de barricadas com pneus queimados, latões de lixo, e troncos de árvores cortados e jogados deliberadamente na pista", disse a PRF ao G1.

No Mato Grosso, em outro bloqueio de via federal, os golpistas incendiaram no sábado, 19, uma base da concessionária Rota do Oeste, localizada na BR-163 entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Ninguém ficou ferido na ação, mas um guincho e uma ambulância foram queimados. Tiros também foram disparados contra a base do Sistema de Apoio ao Usuário (SAU). O Estado lidera o ranking de atos golpistas com oito interdições e sete bloqueios.

Por conta da escalada, a Polícia Federal (PF) e a PRF deflagraram mandados de busca e prisão preventiva em desfavor dos suspeitos de liderarem os bloqueios. A operação foi realizada no Mato Grosso do Sul devido a um bloqueio ocorrido em Dourados onde os manifestantes descarregaram pneus e formaram barricada para restringir a circulação na rodovia.

Conforme boletim emitido pela PRF, existiam 25 pontos de interdições ou bloqueios em vias brasileiras na segunda-feira, 21. À CNN Brasil, 11 pessoas foram presas e 50 manifestantes foram dirigidos para a polícia judiciária. Rondônia constata oito interdições, Minas Gerais e Paraná possuem uma interdição cada.



