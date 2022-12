PT lança "vaquinha" para pagar festa da posse de Lula em Brasília

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou, nesta terça-feira, 6, uma "vaquinha" para receber doações de valores para custear a festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para o dia 1º de janeiro em Brasília.

No site oficial da sigla, o partido explica que os valores serão destinados ao transporte e logística para receber o grande público que, em parte, se deslocará de diversos lugares do País.

Além disso, as doações também cobrirão os gastos com alojamento, acolhimento, montagem da estrutura dos shows, atrações da cerimônia, reforço da segurança e exibições culturais.

Para realizar a contribuição, o site pede dados como CPF, data de nascimento, e-mail e telefone celular.

O valor mínimo da doação é de R$ 13 e as pessoas podem fazer contribuições de, no máximo, R$ 1.064. Porém, no site há valores pré-definidos de R$ 13, R$ 50, R$ 100, R$ 250, R$ 500 e R$ 1.000. O pagamento pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou cartão de débito.

A organização da cerimônia é coordenada pela futura primeira-dama Janja da Silva, que já anunciou detalhes sobre o evento que ocorrerá em janeiro.

Até o momento, a festa contará com shows de mais de 20 artistas, como Pabllo Vittar, Duda Beat, Margareth Menezes, Teresa Cristina e Chico César, além da transmissão ser conduzida pelos apresentadores Paulo Vieira e Titi Müller. É esperado que líderes internacionais e chefes de estado também compareçam à cerimônia.

Uma das principais preocupações da equipe de organização da posse é a segurança do evento. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, junto à Polícia Federal e à equipe de transição, organiza o esquema de segurança da cerimônia que, de acordo com o jornal O Globo, tem previsão de contar com cerca de 700 policiais federais atuantes.

