Ciro Nogueira afirma que não irá à posse de Lula: "Vou ficar os quatro anos na oposição"

O atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou, em entrevista ao portal Metrópoles, que não vai comparecer à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que atuará como oposição durante os quatro anos do novo governo.

“Vou ficar os quatro anos na oposição e quero ser um dos coordenadores da volta do Bolsonaro à Presidência. O PP vai apoiá-lo em 2026”, disse.

Um dos principais aliados do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira deixou o cargo no Senado para assumir a Casa Civil. Nogueira foi escolhido pelo mandatário para conduzir o processo de transição do governo junto ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Apesar de declarar apoio do PP a Bolsonaro, deputados da sigla demonstraram interesse em integrar a base de Lula. Nogueira, que é presidente licenciado da legenda, afirmou que os parlamentares podem se aliar ao governo, porém sem usar o nome do partido.

Embora se posicione atualmente como forte oposição, o ministro-chefe já apoiou governos anteriores, como o de Lula (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).

Em entrevista à TV Meio Norte, realizada em 2017 e relembrada pela oposição, Ciro Nogueira afirmou que Lula foi “o melhor presidente da história do país” e disse que não votaria contra o petista em uma eleição. Em 2018, Nogueira também apoiou Fernando Haddad (PT) na disputa presidencial.

