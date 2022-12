Janja muda visual para a posse de Lula e divulga resultado nas redes sociais

A futura primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, publicou neste sábado, 3, uma foto de seu novo corte de cabelo. É possível ver que a mulher de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma franja de tamanho longo e repicou a ponta dos fios. No Instagram, a socióloga afirmou: “Cabelinho renovado!”.

O responsável pelo novo visual é Ulisses Petri, visagista do ROM Concept. O estúdio fica localizado no bairro Jardim Europa, em São Paulo. A socióloga mudou o corte e aplicou tintura loira no cabelo, despedindo-se dos fios morenos.

Janja organiza uma cerimônia simbólica e fora dos protocolos no próximo 1º de janeiro, e não conta com a presença do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia. A ideia da socióloga é que pessoas comuns, sem cargos, entreguem a faixa presidencial para Lula no Parlatório do Planalto.



Na última quarta-feira, 30, mais de 20 artistas brasileiros foram confirmados para a posse presidencial. Pabllo Vittar, Duda Beat, Martinho da Vila, Teresa Cristina, Gabu Amarantos, Chico César, Tulipa Ruiz e Maria Rita são alguns dos artistas já confirmados na programação do Festival do Futuro. Janja afirmou que está preparando uma "grande festa".





