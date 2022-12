Cantor está entre as mais de 20 atrações confirmadas no evento

A futura primeira-dama e coordenadora da organização da cerimônia de posse Janja da Silva anunciou, neste sábado, 3, a participação do pastor e cantor gospel Kleber Lucas no evento que acontecerá em janeiro.

Kléber foi um dos poucos nomes entre os evangélicos a declarar publicamente apoio à candidatura de Lula, e chegou a gravar um jingle para a campanha do petista. O pastor também faz parte da equipe de transição do novo governo na área da Cultura.

Além de Kleber, Janja também confirmou as apresentações de Margareth Menezes, Paulinho da Viola e Leonardo Gonçalves, e a participação dos apresentadores Paulo Vieira e Titi Müller.

E o #FestivalDoFuturo tem mais quatro nomes confirmados: @MagaAfroPop @prkleberlucas @leonardogoncal7 e @PaulinhoDaViola . E comandando a transmissão os meus super amigos @PauloVieiraReal e @titimuller

A Alegria vai Tomar Posse!!!!! — Janja Lula Silva (@JanjaLula) December 4, 2022

Com 25 anos de carreira, Kleber já gravou 14 álbuns e venceu a categoria de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa no Grammy em 2013.

O pastor é o primeiro nome da cena musical gospel com show confirmado na ocasião. Além dos nomes anunciados no último sábado, a lista de artistas que farão apresentações na cerimônia contam com Pabllo Vittar, Duda Beat, Chico César e Teresa Cristina.

Neste domingo, 4, o pastor lançou a música “Deus Cuida de Mim” em parceria com o cantor Caetano Veloso. Caetano também foi convidado pela futura primeira-dama para participar da cerimônia, porém a organização do evento ainda aguarda a confirmação do artista.

Para a seleção das atrações, a socióloga Janja da Silva considerou a participação ativa dos artistas durante a campanha de Lula.

“Artistas que estiveram conosco na nossa caminhada, que nos acompanharam durante a campanha, participaram do segundo turno. Nós já temos algumas confirmações para o dia 1º de janeiro. Temos mais de 20 nomes confirmados”, afirmou.

De acordo com Janja, a programação da cerimônia promoverá “uma grande festa”.

