Mesmo com alerta da Globo, Paulo Vieira vai apresentar posse de Lula, diz jornal

O ator e humorista Paulo Vieira foi confirmado como um dos apresentadores do evento de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no próximo dia 1° de janeiro. A participação deve ocorrer mesmo com orientações da Rede Globo, emissora com a qual Vieira tem contrato, a respeito de manifestações políticas dos funcionários.

Vieira já vinha se manifestando favorável a Lula desde antes dos resultados das eleições de outubro, quando o petista derrotou o presidente Bolsonaro (PL). Embora não proíba a manifestação política, a emissora tem regras para manter uma imagem de isenção. As informações são da Folha de S.Paulo.

Em nota, a Globo reforçou que manifestações de cunho político “não podem comprometer a percepção do público sobre a isenção da empresa".

A posse de Lula, organizada pela futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, terá ainda a repórter apresentadora Titi Muller e cerca de 20 atrações entre artistas como Pabllo Vittar, Bayana Sistem, Duda Beat, Margareth Menezes, Gaby Amarantos, Martinho da Vila e Paulinho da Viola.



