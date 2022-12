"Vocês sequer imaginam a vida que levamos", diz esposa de Eduardo Bolsonaro ao defendê-lo

Heloísa Bolsonaro rebateu a repercussão negativa que a viagem ao Catar do filho ‘03’ de Bolsonaro provocou, inclusive entre os próprios apoiadores

Esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), a psicóloga Heloísa Bolsonaro se manifestou nas redes sociais nesta quinta-feira, 1°, em defesa do marido após a repercussão negativa que o filho do presidente derrotado, Jair Bolsonaro (PL), provocou devido viagem ao Catar.

Ela inicia rebatendo as acusações de que a viagem estaria sendo paga pela Câmara dos Deputados e diz que ela vinha sendo planejada há cerca de um ano.

"Assumimos o compromisso com o anfitrião um ano atrás e, no início deste ano, começamos a pagar parcelado, não houve ônus para a Câmara nem jatinho privado, como a esquerda já começou a inventar", diz ela.

O fato de o deputado não ter informado publicamente sobre a viagem e ser flagrado acompanhando a partida entre Brasil e Suíça, na última segunda, 28, pegou mal entre os próprios apoiadores. Muitos deles estão em frente a quartéis protestando contra o resultado das eleições.

A esquerda também aproveitou o momento para ironizar a situação. O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol) foi um deles . Para o político, "hipocrisia é pouco" para representar a postura de Eduardo.

A psicóloga continua dizendo que "por várias vezes discutimos 'qual o clima de irmos viajar?’”, se referindo à derrota de Bolsonaro. “Mas não viemos apenas assistir um jogo. Quem só enxerga isso, não vê adiante e o que existe por trás”.

Ela diz que o filho ‘03’ de Bolsonaro é “uma figura que transita muito bem internacionalmente", e que a viagem se deve em favor de diálogos internacionais. "Eduardo hoje é o único brasileiro que consegue ser recebido pelas maiores autoridades mundiais", continua.

Ela também nega que o casal tenha viajado escondido. “Não viajamos escondidos, ninguém imaginaria que Eduardo passaria batido num mundial de futebol”. Segundo ela, eles haviam ido acompanhar uma partida “cercada de imprensa”. “Não estávamos disfarçados”, emenda.

Heloísa comentou ainda sobre a polêmica em torno do vídeo que Eduardo aparece afirmando que sua ida ao país asiático se deu para levar pen drives em inglês para “explicar a situação do Brasil”. O conteúdo rapidamente gerou vários memes nas redes.

Na publicação, ela endossa a versão do marido. "Quem está zombando dos 'pen drives' não faz a menor ideia que certas conversas e certos assuntos só podem ocorrer pessoalmente e com conteúdos em mãos. Vocês viram apenas um recorte público, como na foto", afirma.

Por fim, ela diz que o casal tem "uma missão, guiada por nossos princípios". No entanto, não entrou em detalhes sobre o que e quais seriam. "Pra quem acha que tudo se resume a futebol, posso garantir uma coisa: a bola tá rolando e ainda tem muito jogo", finaliza.



