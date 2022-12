Eduardo Bolsonaro diz que levou pen drives ao Catar para explicar "situação do Brasil"

Criticado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) após ir ao Catar assistir jogo da Copa do Mundo, enquanto muitos deles estão em frente a quartéis protestando, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) gravou vídeo em que diz que levou pen drives até o país asiático para “explicar a situação do Brasil”.

"Nesses pendrives aqui têm vídeos, em inglês, explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fale em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a Fifa tem mais membros do que as Nações Unidas”, diz.

Na gravação, o parlamentar diz ainda que a imprensa inteira está lá. “É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fale algumas verdades na cara, né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet e etc", disse o filho '03' do presidente.

“A esquerda não está preocupada com a tua segurança, nem com a economia. Então, por que você vai cerrar fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos?”, prossegue.

Em várias cidades do Brasil, centenas de apoiadores do presidente se reúnem em frente a quartéis para se manifestar contra o resultado das eleições, que elegeram pela terceira vez Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Enquanto estamos na frente dos quarteis, pela liberdade e pelo Brasil, ele está curtindo a vida. Por isso eu não tenho político de estimação! Eu cobro deles! São nossos representantes e ganham muito bem pra isso", escreveu um apoiador nas redes sociais.

A esquerda também aproveitou o momento para ironizar a situação. O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol) foi um deles . Para o político, "hipocrisia é pouco" para representar a postura de Eduardo.

"Enquanto deixa seus militantes golpistas tomando chuva na frente de Quartel, Bananinha está vendo a Copa no Qatar", escreveu, em referência aos apoiadores de Bolsonaro”, escreveu.

Enquanto deixa seus militantes golpistas tomando chuva na frente de Quartel, Bananinha está vendo a Copa no Qatar... Hipocrisia é pouco! pic.twitter.com/Io1bhkiVtr — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 28, 2022

A ex-candidata à Presidência Soraya Thronicke (União Brasil) compartilhou um vídeo e criticou a ida do filho do presidente ao Catar.

E os patriotas na frente dos quartéis debaixo de sol e de chuva, negando a copa do mundo, assumindo crimes, despesas etc… lamento muito, pessoal… bem que eu tentei evitar isso, avisei antes, bem antes… pic.twitter.com/1td5ZmXINO — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) November 28, 2022

"E os patriotas na frente dos quartéis debaixo de sol e de chuva, negando a Copa do Mundo, assumindo crimes, despesas etc? Lamento muito, pessoal. Bem que eu tentei evitar isso, avisei antes, bem antes", escreveu.



