Câmara diz que Eduardo Bolsonaro foi ao Catar em viagem pessoal e sem despesas ao Congresso

A Câmara dos Deputados afirmou nesta quarta-feira, 30, que a viagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) ao Catar foi de “caráter particular” e que não gerou gastos ao Congresso.

Nesta segunda-feira, 28, o parlamentar foi visto no Estádio 974, em Doha, para acompanhar o segundo jogo da seleção brasileira, que venceu a Suíça por 1 a 0.

As imagens do parlamentar circularam na internet e gerou repercussão nas redes sociais. Entre as reações, muitos usuários questionaram se a viagem do deputado teria sido realizada com o uso de dinheiro público.

Além disso, o parlamentar teria agenda oficial em Brasília no mesmo dia do jogo. De acordo com a Câmara, Eduardo Bolsonaro avisou com antecedência sobre a viagem e informou que ficaria fora do país entre os dias 23 de novembro e 5 de dezembro.



"O deputado Eduardo Bolsonaro informou, no dia 23 de novembro, à Presidência da Câmara dos Deputados que ficará ausente do país entre os dias 23 de novembro e 5 de dezembro, quando estará em viagem de caráter particular ao Oriente Médio. Não há ônus para a Casa".

O deputado também recebeu críticas por estar em viagem, enquanto apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) realizam, há dias, manifestações contra o resultado das eleições.

Em resposta, Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo afirmando que está no país para entregar pen drives que "explicam a situação do Brasil".

