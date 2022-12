Enquanto bolsonaristas boicotam Copa, Eduardo Bolsonaro acompanha jogo no Catar

Ausente das redes sociais, o filho do presidente Jair Bolsonaro acompanha de perto os jogos no mesmo momento em que bolsonaristas pedem a não adesão ao Mundial

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi visto, em imagens oficiais da Fifa, no Estádio 974 em Doha, no Catar, onde o Brasil venceu a Suíça nesta segunda-feira, 28, pela Copa do Mundo. Ausente das redes sociais, o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanha de perto os jogos no mesmo momento em que bolsonaristas que participam de manifestações golpistas no Brasil promovem um boicote ao Mundial. Para eles, o momento é de protesto e não de comemoração.

Em imagem que viralizou nas redes sociais, o deputado posa ao lado de um torcedor fantasiado. Também aparecem no registro a mulher de Eduardo, Heloísa Bolsonaro. Em suas redes sociais, a esposa do parlamentar publicou um stories antes de ir ao estádio. Porém, evitou dizer que estava a caminho do jogo da seleção brasileira no Catar.

Apoiadores de Bolsonaro insatisfeitos com o resultado das eleições promovem uma série de atos antidemocráticos em que pedem intervenção militar e anulação do pleito. Em grupos de WhatsApp e Telegram, eles avaliam que os jogos da seleção brasileira poderiam esvaziar as manifestações golpistas.



A família do presidente da República reduziu o ritmo de postagens nas redes sociais desde a vitória de Lula (PT) nas urnas. Afastado do ambiente virtual, Bolsonaro se manifestou publicamente no início de novembro pedindo que seus seguidores desobstruíssem estradas.

