Em viagem ao Catar, Eduardo Bolsonaro falta à sessão que vota projeto de sua autoria

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), flagrado pelas câmeras da Fifa no jogo do Brasil contra a Suíça pela Copa do Mundo, faltou a uma sessão da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 30, em que um projeto de sua autoria estava na pauta do dia. O relator do projeto é o deputado Luis Miranda (Republicanos-DF).

A Comissão analisou o Projeto de Lei (PL) 5.417/2020 que visa regulamentar a publicidade de armas de fogo no Brasil. O texto original previa a possibilidade de publicidade irrestrita de propagandas do setor em rádio, TV e Internet, e tem um artigo específico para proibir suposta censura ao armamento da população. A votação foi suspensa por pedido de vista.

Segundo a Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro está ausente do Brasil desde o dia 23 de novembro e registra viagem particular para o Oriente Médio até o dia 5 de dezembro. O compromisso já custou ao parlamentar a perda de 14 eventos legislativos que constavam em sua agenda, registrou uma reportagem do O Globo.

Em outubro, a Mesa Diretora da Casa liberou a participação remota até o final do mesmo mês. Para sessões marcadas nas segundas e sexta-feiras, a presença virtual está liberada até 31 de janeiro. Neste caso, a presença pode ser registrada pelo aplicativo Infoleg.

As faltas do parlamentar não estão justificadas, mas apenas comunicadas à presidência da Câmara. Em caso de ausência por viagem, as faltas aparecem com a motivação ao lado. A assessoria do parlamentar foi procurada pela imprensa, mas ainda não se manifestou.

Criticado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) após ir ao Catar assistir jogo da Copa do Mundo, enquanto muitos deles estão em frente a quartéis protestando, o deputado federal gravou vídeo em que diz que levou pen drives até o país asiático para “explicar a situação do Brasil”.





