Manifestantes nos quartéis, Eduardo Bolsonaro na Copa e Lula na transição

Manifestantes seguem em frente a quartéis na esperança que que os militares interfiram no resultado das urnas, que deram a vitória a Lula (PT). Enquanto isso, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), acompanhava jogo da Copa do Mundo no Catar — e disse que estava lá para levar pendrive com informações sobre a situação do Brasil. O Jogo Político #214 fala sobre isso, sobre o andamento da transição de Lula e os novos movimentos da política no Ceará. O podcast também comenta a operação do Ministério Público em Itaiçada, que afastou o prefeito Frank Gomes (PDT) e prendeu o deputado estadual eleito Stuart Castro (Avante).

Participam do Jogo Político o diretor de Opinião e colunista do O POVO, Guálter George, o colunista de Política Carlos Mazza e o editor e colunista Érico Firmo.

O Jogo Político é transmitido ao vivo às quartas-feiras, às 10 horas, pelo Youtube, Facebook e Twitter do O POVO. Está disponível também nas plataformas de áudio: Apple podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Radio Public.



