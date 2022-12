Índice de popularidade digital de Lula dispara e Bolsonaro registra queda

Após o fim do processo eleitoral, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu alto índice de popularidade nas redes sociais, ultrapassando o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL), que registrou queda na pontuação. Os dados são calculados pelo Índice de Popularidade Digital (IPD), feito pela Quaest e publicado pela Folha de São Paulo, que mede a presença de marcas e personalidades nas redes sociais.



O indicador, calculado diariamente pelo IPD, varia de 0 a 100. Na medição feita na última segunda-feira, 28, Lula atingiu 84,8 e Bolsonaro obteve 51,6.

Lula atingiu o pico na pontuação quando participou da COP 27. No último dia 16, o índice do presidente eleito chegou a 96,1 com o discurso realizado na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. O anúncio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como coordenador da equipe de transição, feito no dia 1º de novembro, também gerou uma repercussão positiva ao petista.

O índice positivo mais recente de Bolsonaro foi registrado no início da campanha de segundo turno. No dia 7 de outubro, o atual presidente atingiu a marca de 88,1 comparada a 83,7 de Lula. No dia do segundo turno, Bolsonaro registrou 72,8 pontos.

Com a derrota para Lula, Bolsonaro se isolou e diminuiu o fluxo de publicações nas principais redes sociais, como o Twitter, Instagram e Facebook. As plataformas eram bastante utilizadas pelo mandatário para se comunicar com os apoiadores.

Na última terça-feira, 29, após dias de silêncio, Bolsonaro atualizou os perfis das plataformas com a publicação de uma foto sem legenda.

O IPD calcula o índice a partir de um algoritmo de inteligência artificial que analisa os dados coletados das plataformas Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Google e Wikipédia.

São analisados a presença digital (quantidade de perfis ativos), o engajamento (volume de reações e comentários), a valência (reações positivas e negativas), a fama (audiência nas redes sociais) e a mobilização (total de compartilhamentos).

