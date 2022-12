PT e PSB declaram apoio à reeleição de Arthur Lira na Câmara

O PT e o PSB declararam apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta terça-feira, 29. A declaração ocorreu após reunião da federação que PT, PV e o PCdoB participam. Os dois partidos também apoiarão a reeleição de Lira.

Até o momento, Arthur Lira tem apoio de PT, PV, PCdoB, PSB, Republicanos, União Brasil, PDT e Podemos. O deputado Reginaldo Lopes (MG), líder do PT na Câmara, afirmou que a decisão se deu por consenso na federação do partido de Lula. Aliel Machado (PV-PR), Renildo Calheiros (PCdoB-PE), e Felipe Carreras (PSB-PE) também participaram da coletiva de imprensa.

“Nós decidimos pelo apoio à reeleição compreendendo que temos uma agenda de país, de reconstrução do Brasil, que o Lira foi o primeiro a reconhecer a legitimidade das urnas. Entendemos que é possível construir um bloco de governo que possa dar a Lula governabilidade e uma base sólida”, confirmou o deputado Reginaldo Lopes.

Lira já teria apoio de mais de 400 dos 513 deputados, representados pelos partidos que declararam apoio à reeleição. A informação é do Estado de S.Paulo. O deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) também deu declarações em relação à situação atual da Câmara e disse que o apoio ao presidente da Câmara enterra a promessa do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acabar com o orçamento secreto.

