Ônibus escolar é atingido por tiros ao passar por ato em frente a quartel no Paraná, diz portal

Estudantes do Colégio Estadual do Paraná Cyriaco Russo, no município de Bandeirantes, na região Norte do Estado, relataram que um homem efetuou dois disparos contra o veículo enquanto passava por atos golpistas realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são do portal da Band.



Conforme a reportagem, o caso teria ocorrido na última quarta-feira, 24, por volta das 21h30min. O coletivo transportava aproximadamente 30 alunos e passava em frente à base militar Tiro de Guerra, na Avenida Edelina Meneghel Rando.

O local concentrava golpistas descontentes com o resultado das urnas que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto. Segundo a Band, um dos alunos teria feito o “L” em referência ao petista quando os disparos foram efetuados. De acordo com a reportagem, duas janelas da condução foram quebradas, mas ninguém ficou ferido.

“A gente estava fazendo uma apresentação em Itambaracá e quando a gente estava voltando, a gente passou em frente ao Tiro de Guerra. A gente veio batendo nos instrumentos e gritando desde quando a gente saiu. E quando a gente passou em frente ao Tiro de Guerra, a gente viu um homem de camisa branca e jaqueta preta apontando uma arma e deu dois tiros. Quando a gente viu, o ônibus estava com os vidros trincados. E a gente foi direto para a delegacia”, disse uma aluna de 18 anos, que preferiu não se identificar.

“A única imagem que eu tenho do homem, era um homem com jaqueta preta e camisa branca, não vi o rosto pois tudo aconteceu muito rápido, alguns alunos que estavam mais distantes não conseguiram ver, mas eles concordam com a opinião que era tiro”, contou outro.

Os alunos estavam vindo de um evento de Fanfarra, na cidade de Itambaracá, quando o episódio ocorreu. "Já passaram dos limites, pelo amor de Deus, virou cidade sem lei agora? Normalizaram sair por aí atirando em ônibus escolar com crianças e adolescentes dentro? E se pega em algum aluno? São seus filhos que estão em perigo. Cadê a Polícia desta Cidade, que não toma uma atitude? Mas democracia, eles têm o direito, direto de atirar nas pessoas? Que absurdo, olha proporção que isso vem tomando, é vergonhoso. Além de ser muito perigoso", desabafou a coordenadora do evento à reportagem.

Confronto de versões do caso

“Às 22 horas um homem procurou a Polícia Militar relatando que transportava alunos da fanfarra quando na Avenida Edelina Meneghel Rando, nas proximidades do Tiro de Guerra, os alunos perceberam quando o ônibus foi atingido por um disparo de arma de fogo. Relatou também que foi constatado que duas janelas do ônibus foram danificadas”, diz um Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela diretora do colégio e pelo motorista do veículo.

Segundo a Band, a versão é confrontada por outro BO registrado pelos participantes do ato golpista. Nele, há a acusação de que os profissionais estariam mentindo.

"Às 22h45min dois homens procuraram a Polícia Militar informando que faziam parte dos manifestantes que se encontravam nas proximidades do Tiro de Guerra e que a versão relatada sobre o ônibus de alunos ter sido atingido por um disparo de arma de fogo não procede. Relatou ainda que tomaram conhecimento que o ônibus fora alvo de um apedrejamento na cidade de Itambaracá e que tentaram atribuir o dano aos manifestantes, visto que já por algumas vezes quando transportes com alunos passam pelo local da manifestação acabam por gritar a expressão 'Faz o L'", afirma.



