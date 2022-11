Com salário de R$ 33 mil, senador mostra conta no negativo: "Pensam que tenho regalias"

O senador pelo Espírito Santo Marcos do Val (Podemos) fez um post nas redes sociais no qual se queixa do salário de R$ 33,7 mil que ganha atuando no Poder Legislativo. "Na minha carreira anterior, eu recebia a cada 2 dias o que eu recebo hoje por mês", disse.



Na mensagem publicada nas plataformas digitais, o parlamentar divulgou um extrato bancário negativo. "Para os que pensam que tenho regalias e salários milionários", ressaltou. Na imagem, é possível ver o demonstrativo negativado do Banco do Brasil com R$ -1.326,82, no cheque especial, e R$ -28.336,08, no agendado até 9 de dezembro.

"E ainda tendo que ouvir ataques, ofensas e ingratidão. Jamais vou me corromper!", completou. Antes de iniciar o mandato no Congresso, Marcos dava palestras e tinha uma empresa para treinamento policial.

Além do salário de R$ 33,7 mil, os senadores têm direito a imóvel funcional ou auxílio moradia, para aqueles que não conseguem o imóvel. Custeio de despesas com saúde, passagens aéreas, veículos de serviço entre outros.

