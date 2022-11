Médico de Lula diz que ele "está muito bem" e disposto

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse à revista Veja que o petista “está muito bem” após a cirurgia de retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. A cirurgia foi realizada no último domingo, 20.

O médico ainda expôs que a disposição do petista “é invejável” e que a chance de o tumor que o petista teve na laringe em 2011 voltar “é muito baixa”.

“Lula está muito bem. Ele fez uma avaliação clínica completa envolvendo a parte cardiológica, urológica, tudo. Está ótimo. A disposição dele é invejável”, afirmou.

Roberto Kalil ainda avaliou o procedimento e informou que a cirurgia foi um sucesso. "Foi rápido e um sucesso, a lesão não está mais lá. Era algo benigno e a herança mostrou ausência de qualquer malignidade. A cirurgia foi realizada no último domingo, 20, e a orientação é de que o petista permaneça em repouso de voz durante alguns dias.

"O presidente a manifesta (rouquidão) faz tempo. É preciso lembrar também que, durante a campanha, forçou a voz, falando muito", comentou Kalil sobre a voz rouca do presidente eleito.

Ele ainda apontou o apoio que a socióloga Janja, esposa de Lula, tem dado à sua recuperação. "É seu estímulo, porto seguro e felicidade. Está sempre do lado dele. No procedimento de domingo, por exemplo, Janja não saiu de perto. Acompanhou tudo, passou a noite no hospital. Nós brincamos que, quando auscultamos o coração dele, o som que ouvimos é 'Janja, Janja'”.

Para respeitar os conselhos médicos, Lula cancelou a agenda em Brasília nesta semana e deve viajar apenas na próxima terça-feira, 29, de acordo com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

Roberto Kalil também comanda uma comissão de especialistas que assessora a área de saúde da equipe de transição de governo de Lula. A meta do grupo, segundo Kalil, é escolher três pontos mais relevantes como foco, sendo um deles a saúde digital.



