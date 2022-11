Izolda, Elmano e Camilo participam de evento na Inglaterra e veem palestra de Tony Blair

A governadora Izolda Cela (sem partido), o governador eleito Elmano de Freitas (PT) e o ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT) participaram nesta sexta-feira, 25, na Universidade de Oxford de evento sobre intitulado "Encontro de Altas Lideranças", cujo principal tema em pauta foram os desafios da gestão pública. O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) também está na comitiva.

Os três estiveram em palestra do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. Elmano e Camilo se encontraram com os governadores eleitos do Piauí, Rafael Fonteles (PT); de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e o governador reeleito de Alagoas, Paulo Dantas (MDB).

Nas redes sociais, Camilo destacou ainda debate sobre educação pública, área em que o Ceará colhe os melhores resultados do Pais. "Dia muito produtivo hoje no 'Encontro de Altas Lideranças', na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Debatemos os desafios da gestão pública e da educação dos estados brasileiros. Acompanhei, ainda, palestra do ex-primeiro ministro do Reino Unido, Tony Blair", registrou a página do ex-governador.

Os números positivos tornam a área a principal vitrine política tanto de Cid e Ciro Gomes como de Camilo. O petista está rompido com Ciro, mas se mantém aliado de Cid Gomes.

Os índices do Ceará levaram Cid a ser nomeado ministro da Educação no governo Dilma Roussef (PT), em 2015. Foi breve no comando da pasta por ter chamado deputados federais de "achacadores" e reiterado acusação quando chamado ao plenário.



Para o novo governo petista, de Lula, Izolda tem nome cotado para o Ministério da Educação (MEC). Ela considerada a principal condutora da evolução que o Estado vivenciou na área, principalmente em razão da alta do percentual de crianças alfabetizadas na idade certa.

