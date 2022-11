PRF registra 29 bloqueios em rodovias federais neste sábado

Um novo boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado, 19, informou que ainda há 29 pontos de bloqueios em rodovias federais do País realizados por manifestantes golpistas que rejeitam o resultado do 2º turno das eleições. As interdições, segundo a corporação, são registradas no Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

Desde o domingo, 30, data da votação em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente, a PRF diz ter desfeito um total de 1.173 obstruções ilegais nas rodovias brasileiras, além de prender 49 manifestantes. Os bloqueios continuam nas seguintes cidades:

Sorriso (MT)



Porto Velho (RO)



Ouro Preto do Oeste (RO)



Ariquemes (RO)



Jaru (RO)



Ji-Paraná (RO)



Jaru (RO)



Presidente Médici (RO)



Campos Novo do Parecis (MT)



Sapezal (MT)



Uberaba (MG)



Novo Progresso (PA)



Itaituba (PA)



Itapuã do Oeste (RO)



União da Vitória (PR)



Cacoal (RO)

O estado de Rondônia, na Região Norte, concentra o maior número de bloqueios neste sábado, com nove interdições. Há, ainda, fechamentos em rodovias do Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Paraná. Em Santa Catarina, onde os protestos golpistas iniciaram, não há mais vias obstruídas. O estado, segundo a PRF, foi o que teve maior número de prisões (13).