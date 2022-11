Lula será o último presidente a tomar posse no dia 1º de janeiro; entenda

Alteração constitucional prevê que, a partir de 2027, o presidente tomará posse no dia 5 de janeiro, enquanto os governadores tomarão posse no dia 6

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o último a assumir a cadeira presidencial no dia 1° de janeiro, data tradicionalmente reservada para as posses de pessoas eleitas para o Executivo. Isso ocorre porque uma emenda constitucional, aprovada em setembro do ano passado, definiu uma mudança na data das posses a partir das eleições de 2026.



A alteração envolve ainda a posse dos governadores e prevê que, a partir de 2027, o presidente tomará posse no dia 5 de janeiro, enquanto os governadores tomarão posse 24 horas depois, no dia 6. Na prática, significa dizer que o mandato de Lula terá duração de quatro anos e cinco dias. A alteração ocorreu no âmbito da Reforma Eleitoral, em 2021.

Atualmente a posse ocorre em 1° de janeiro, o que, em tese, dificulta a logística para governadores se deslocarem até Brasília para a posse presidencial, já que eles realizam suas próprias cerimônias no mesmo dia.

A data atual também coincide com as festividades de Réveillon, o que pode atrapalhar ainda o planejamento da população e de autoridades. Já deputados e senadores tomam posse em 1° de fevereiro, enquanto os prefeitos devem continuar a tomar posse no primeiro dia do ano posterior à eleição.

