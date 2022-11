Braga Netto sobre reclusão de Bolsonaro: "Vai voltar logo"

Ex-ministro da Defesa teve encontro com o presidente nesta quinta-feira, 17, e conversou com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada

Os dias de reclusão do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão perto do fim, segundo informou o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto. O general, que concorreu como vice na chapa de Bolsonaro, disse que o presidente "vai voltar logo", após visita ao mandatário nesta quita-feira.

Segundo Braga Netto, Bolsonaro está bem e "se recuperando de uma infecção". O ex-ministro conversou com o presidente por cerca de uma hora. Na saída do Palácio da Alvorada, parou para conversar com apoiadores que se concentravam no portão da residência oficial.

O presidente se mantém recluso desde o dia 1º de novembro, quando se pronunciou pela primeira vez após o resultado das eleições. Bolsonaro também se ausentou das redes sociais, onde mantinha rotina de publicações frequentes até antes do segundo turno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quarta-feira, 16, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) disse que Bolsonaro se afastou das atividades oficiais após contrair uma doença dermatológica. Ele teria sido diagnosticado com uma erisipela [infecção de pele] na perna.

Nas duas semanas seguintes ao pleito, Bolsonaro ficou sete dias sem compromissos na agenda. Um dos últimos ministros com quem o presidente esteve foi Paulo Guedes, que foi ao Alvorada um dia após as eleições. O presidente esteve pela última vez no Palácio do Planalto no dia 3 de novembro, quando teve uma rápida conversa com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).