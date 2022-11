Camilo e Elmano se encontram com Lula e Alckmin e discutem o Ceará

O senador eleito Camilo Santana (PT) e o governador eleito Elmano de Freitas (PT) se reuniram com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu as eleições presidenciais em 2022, e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), nesta segunda-feira, 7.

Camilo Santana publicou foto do encontro nas redes sociais e afirmou ter conversado com o presidente eleito sobre “a conjuntura nacional e os principais desafios para o país e nosso Ceará nos próximos anos”. O senador ainda disse que Lula agradeceu o "empenho" dos cearenses na eleição presidencial deste ano.



“Lula agradeceu pelo empenho e transmitiu toda sua gratidão aos cearenses pela expressiva votação nas eleições deste ano”, destacou. “O presidente obteve 70% dos votos em nosso estado e venceu em todos os 184 municípios”, desenvolveu.

Estivemos nesta segunda-feira, em São Paulo, com nosso presidente eleito Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lula agradeceu pelo empenho e transmitiu toda sua gratidão aos cearenses pela expressiva votação nas eleições deste ano. (cont) pic.twitter.com/ymFaK14IVC — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 7, 2022

Camilo ressalta, em tweet, que Lula (PT) obteve 70% dos votos no segundo turno das eleições no Ceará. Cerca de cinco milhões de pessoas votaram no Estado, o tornando a terceira unidade federativa com menos ausência nas eleições de 2022, com 17,14%. Dentre os eleitores, 69,97% votaram no petista. Lula (PT) ganhou em todos os 184 estados no Ceará, enquanto Jair Bolsonaro (PL) teve 30,03% dos votos dos cearenses.

No total, foram 3.807.891 votos dos cearenses no candidato do PT no segundo turno, fazendo do Ceará o terceiro estado com mais votos, em números absolutos, para o presidente eleito.

Os ministérios do governo Lula

O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), José Guimarães falou sobre possíveis nomes para integrar os ministérios de Lula (PT) e especulou sobre a participação de nomes políticos cearenses a serem convidados, em entrevista à rádio O POVO CBN, no último dia 1º.

"Ceará é um estado que tem muito prestígio. Nós elegemos o governador Elmano de Freitas, eleito no primeiro turno, (...) e temos uma governadora que tem um um histórico e um legado de muito compromisso com a gestão pública, especialmente com foco na educação. Acho que o Nordeste vai ter muito peso nesse atual governo, quando for montado daqui para dezembro. Eu tenho essa expectativa", idealizou Guimarães.

A atual governadora Izolda Cela, hoje sem partido, que deixará o cargo em 31 de dezembro, e o senador eleito Camilo Santana (PT), estão entre os nomes cotados para assumir vaga no governo de Lula (PT).

Izolda Cela vem sendo cotada para assumir o Ministério da Educação, por ser responsável pelo trabalho bem-sucedido na área no Ceará. Já Camilo Santana (PT), já estava sendo cogitado para um ministério antes mesmo das eleições, mas negou que o assunto tenha sido tratado em algum momento com o agora presidente eleito.

Camilo Santana (PT) foi eleito para o Senado com quase 70% dos votos, além de ser apontado como o maior responsável pela vitória de Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Estado, no primeiro turno.

Caso Camilo e Izolda sejam nomeados para algum ministério no governo de Lula, será a primeira vez que dois ex-governadores cearenses ocuparão espaço ao mesmo tempo na Esplanada do Poder Executivo Federal. Atualmente no governo de Jair Bolsonaro (PL), dos 23 ministérios, somente um está sob o comando de um cearense, o Ministério da Defesa, cujo ministro é o general Paulo Sérgio Nogueira, natural de Iguatu.



