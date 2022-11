Em publicação no Twitter, o secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, indicou que seu último ato no Governo do Ceará será a coordenação da transição do governo de Izolda Cela (sem partido) para o de Elmano Freitas (PT), governador eleito. Ele está no comando da pasta desde 2021, mas integra o governo desde a posse de Camilo Santana (PT), em janeiro de 2015.

"Agradeço a querida governadora Izolda a indicação para coordenar a equipe do Governo na transição, assim como o amigo governador Elmano pelo respeito e confiança de sempre. Honrarei. 100% de disposição para colaborar neste momento, concluindo assim meu ciclo dentro do Governo", escreveu o jornalista e secretário. O POVO entrou em contato com Chagas por meio de aplicativo de mensagens, mas até a publicação desta matéria não obteve respostas.

Agradeço a querida governadora Izolda a indicação para coordenar a equipe do Governo na transição, assim como o amigo governador Elmano pelo respeito e confiança de sempre. Honrarei. 100% de disposição para colaborar neste momento, concluindo assim meu ciclo dentro do Governo.

Esta não foi a primeira vez que Chagas falou sobre sair do governo. Ao O POVO, em dezembro do ano passado, ele havia dito que deixaria o comando da Casa Civil "até o fim do ano". "Já dei minha contribuição a esse projeto e cumpri bem a missão. Ao final deste ano, deverei sair e descansar um pouco", afirmou à época. Ele foi demovido da ideia a pedido do então governador, Camilo Santana.

Após participar da campanha de Camilo rumo ao Abolição, Chagas tornou-se chefe da comunicação do governo petista e depois assessor especial de Comunicação — com status de secretário. E após a saída em definitivo de Élcio Batista (PSB), eleito vice-prefeito de Fortaleza em 2020, passou a chefiar a Casa Civil.

Agora nomeado coordenador de transição, o secretário vai comandar equipe formada por seis integrantes do governo Izolda que estarão responsáveis por passar o bastão do Abolição ao grupo escolhido por Elmano, que assumirá o Governo no próximo dia 1º de janeiro.

Os membros indicados por Izolda são:

a) Francisco das Chagas Cipriano Vieira (coordenador);

b) Ronaldo Lima Moreira Borges;

c) Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba;

d) José Flávio Barbosa Jucá de Araújo;

e) Vladyson da Silva Viana;

f) Rita de Cássia Lima Bezerra.

Membros indicados pelo governador do Estado eleito:



a) Eudoro Walter de Santana (coordenador);

b) Luísa Cela de Arruda Coelho;

c) Alfredo José Pessoa de Oliveira;

d) Augusta Brito de Paula;

e) Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros;

f) Ana Maria de Carvalho Fontenele.



