Elmano se emociona ao falar da vitória de Lula: "Pode derramar a lágrima, nós ganhamos"

O petista agradeceu o apoio da militância do partido no Ceará, que deu a Lula vitória em todos os municípios

Poucas horas após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência do Brasil, Elmano Freitas (PT), governador eleito do Ceará, fez um discurso emocionado sobre a vitória de seu companheiro de partido. Em fala no comitê do PT em Fortaleza na noite do domingo, 30, Elmano agradeceu o apoio da militância e se emocionou enquanto comemorava a votação expressiva que Lula teve no Ceará.

"Amanhã quando você acordar e pegar o ônibus, o metrô, e você olhar na rua, nunca esqueça que a cada 10 cearenses, sete foram lá e votaram para Lula presidente do Brasil. Tenha muito orgulho, foi você que fez isso. Pode derramar a lágrima nos olhos. Nós ganhamos com a força da nossa militância. Nós não fizemos isso por um ou por mim ou por você, nós fizemos porque aqui estão pessoas que querem o bem, os apaixonados pelo Ceará", disse o governador eleito. Em alguns momentos, a fala fica inaudível, enquanto o político se emociona.



Veja vídeo:

Elmano agradeceu o trabalho da militância do partido que, segundo ele, foi fundamental para virar voto em favor de Lula. "Nós acompanhamos voto a voto. Ganhamos com disposição de cada um e cada um. Um candidato leva argumento, um candidato leva sua história, um candidato representa um projeto. Mas quem convence na escola, na família, na igreja, é o militante", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim como Lula, Elmano falou sobre moradia e fome no Brasil. "Que orgulho de ser nordestino. Nós sabemos o que estava em o jogo. Nós sabemos que muita gente além de quem está aqui, está la fora passando fome, sem casa para morar, sem escola de tempo integral, sem emprego. E nós podemos dizer a esse povo, nós ganhamos com Lula presidente. Os sem casa, os sem terra, os sem emprego, até aqueles que quiseram nos deixar sem esperança.

Com 100% das urnas apuradas, Lula teve 69,97% dos votos cearenses, totalizando mais de 3,8 milhões de eleitores aptos. O petista saiu vitorioso em todos os municípios do Ceará, com apenas quatro municípios com vantagens pequenas. Em Morrinhos, Marco, Fortaleza e Eusébio, a disputava ficou na casa dos 50% para Lula e 40% para Bolsonaro. Em Araripe, foi onde Lula teve a maior vantagem, com 91% dos votos.

Sobre o assunto Roberto Cláudio parabeniza Lula por vitória sobre Bolsonaro: "Desejo sucesso"

Tarcísio diz que parabenizar Lula 'faz parte da democracia'

Presidente da Argentina se reúne com Lula hoje em São Paulo, diz agência estatal

Artistas pró-Lula e pró-Bolsonaro reagem a resultado das urnas; Confira

Tweet de Lula após eleição se torna o mais curtido do Brasil

Com 100% das seções totalizadas, Lula teve 50,90% e Bolsonaro, 49,10%

Tags