Com Camilo e Elmano, campanha de Lula no Ceará é encerrada com carreatas

Participaram lideranças políticas, parlamentares e deputados eleitos no Estado em 2022. O governador eleito Elmano de Freitas projeta mais de 70% dos votos para Lula no Estado.

Faltando um dia para a votação das eleições de 2022, que ocorre entre às 8 e 17 horas deste domingo, 30, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou as atividades com carretas espalhadas pelo Ceará. Ele disputa o segundo turno com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).



As atividades foram lideradas pelo senador Camilo Santana (PT) e pelo governador Elmano de Freitas (PT), ambos eleitos este ano. Além dos petistas, participaram lideranças locais, apoiadores, deputados estaduais como Renato Roseno (Psol), Evandro Leitão (PDT), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), assim como parlamentares do PDT de Ciro Gomes, quarto colocado na corrida presidencial de 2022.

Elmano de Freitas disse acreditar em uma votação muito positiva para o petista no Estado. "Nós achamos que passamos de 70% para o Lula no Ceará. Achamos que vamos ter um papel importante para garantir a vitória do Lula amanhã. Agora pela manhã, vamos cuidar bastante para mobilizar o nosso povo para ir votar", disse o petista em entrevista ao O POVO.

Uma das principais preocupações da campanha do ex-presidente, não só no Ceará, é com a abstenção no segundo turno. As mobilizações nacionais, assim como na unidade federativa, focaram em garantir que os eleitores que votaram no candidato do PT mantivessem o apoio, além de conquistar os votos brancos, indecisos e aqueles que optaram por outros candidatos como Ciro e Simone Tebet (MDB).

Uma das medidas para garantir que o eleitorado vote no domingo foi a liberação da passagem gratuita em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Estado. A governadora Izolda mandou uma mensagem para garantir o transporte coletivo gratuito, a qual foi atendida pela Alece.

Presente no evento, Renato Roseno destacou que o arco de aliança formado em torno da candidatura do petista representa "uma frente de esperança, uma frente pela democracia".

"Essa campanha não foi uma campanha tradicional, nós estamos em um ano excepcional. Na verdade, juntamos aqui movimentos sociais, organizações políticas, partidos políticos, inclusive, acho que esse sentimento ficou expresso com as últimas adesões, adesões de uma parcela que tinha críticas ao próprio Lula", destacou.

Segundo o deputado do Psol, apenas uma vitória do ex-presidente seria capaz de "manter um ambiente democrático" e de "construir, inclusive, um ambiente em que a pluralidade e as divergências pudessem ser expressas".

"O bolsonarismo transformou-se em um grupo ultra fanatizado, muito violento, e que faz uso em escala industrial de manipulação e mentiras. Ele cria uma instabilidade permanente na sociedade brasileira", concluiu.

A carreata pró-Lula percorreu bairros como Mondubim, Parangaba, Álvaro Weyne e Antônio Bezerra, finalizando as atividades com dispersão nas proximidades da areninha do Pirambu.

Paralelo aos atos em Fortaleza, estava ocorrendo caminhada no município de Quixeramobim, distante 204,3 quilômetros da Capital, com presença do deputado federal José Guimarães (PT). A expectativa é que as atividades sejam realizadas ainda pela região do Cariri, passando por cidades como Crato e Barbalha.

Com informações da repórter do O POVO Júlia Duarte