Alckmin divulga membros da equipe de transição na economia e assistência social

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), divulgou os nomes para o gabinete de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O político do Partido Socialista Brasileiro confirmou a lista na equipe de transição em entrevista coletiva nesta terça-feira, 8.

Alckmin assinou na tarde desta terça-feira, 8, a portaria que estabelece o gabinete de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governo de transição tem início com a confirmação do resultado da eleição e se encerra com a posse do novo presidente.

Em coletiva, Alckmin confirmou os quatro coordenadores gerais da transição. Como braço direito do coordenador-geral do gabinete de transição, o ex-deputado Floriano Pesaro foi cotado para gerir a coordenação executiva da equipe de transição.

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do PT, ficará responsável pela coordenação de articulação política e Aloizio Mercadante, ex-ministro, será o coordenador de grupos técnicos.

Geraldo Alckmin (PSB) é coordenador-geral da equipe de transição entre o governo Bolsonaro (PL) e o governo Lula (PT).

Janja Silva, socióloga e futura primeira-dama, também terá um cargo no governo de transição, ela ficará responsável pela coordenação da organização da posse.

O vice-presidente divulgou os nomes que coordenarão dois dos 31 grupos técnicos que compõem a equipe de transição. Os nomes cotados para o grupo da economia, são:

André Lara Resende

Persio Arida

Guilherme Mello

Nelson Barbosa.

Os economistas Persio Arida e André Lara Resende são conhecidos por criar o Plano Real. O professor da Unicamp, Guilherme de Mello, participou da criação do plano de governo de Lula como coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas. Nelson Barbosa é ex-ministro da Fazenda e do Planejamento no Governo Dilma Rousseff.

Em entrevista coletiva, Alckmin ainda afirmou que Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, também deve fazer parte da transição. "É muito importante a sua experiência, a sua participação", afirmou.

Alckmin também divulgou o grupo técnico de assistência social, que terão os seguintes nomes compondo o comando da área:

Simone Tebet

Marcia Lopes

Tereza Campello

André Quintão.

Simone Tebet foi candidata a presidência da república pelo MDB, ficando em terceiro lugar no primeiro turno das eleições de 2022. Tebet firmou apoio à Lula durante o segundo turno e participou da campanha do petista contra Jair Bolsonaro (PL).

Márcia Lopes foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff entre 2010 e 2011 e é assistente social e professora. Tereza Campello comandou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2011 e 2016 na gestão de Dilma e é economista e professora universitária.

O governo de transição entre Bolsonaro e Lula terá 31 grupos técnicos, sendo eles:

Agricultura, pecuária e abastecimento;

Assistência social

Centro de governo;

Cidades;

Ciência, tecnologia e inovação;

Comunicações;

Cultura;

Defesa;

Desenvolvimento agrário;

Desenvolvimento regional;

Direitos humanos;

Economia;

Educação;

Esporte;

Igualdade racial;

Indústria, comércio e serviços;

Infraestrutura;

Inteligência estratégica;

Justiça e segurança pública;

Meio ambiente;

Minas e energia;

Mulheres;

Pesca;

Planejamento, orçamento e gestão;

Povos originários;

Previdência social;

Relações exteriores;

Saúde;

Trabalho;

Transparência, integridade e controle;

Turismo



Alckmin também divulgou os políticos que participarão do conselho político no governo de transição. Os nomes a seguir participarão da transição representando seus respectivos partidos:

Antônio Brito (PSD)

Carlos Siqueira (PSB)

Daniel Tourinho (Agir)

Felipe Espirito Santo (PROS)

Gleisi Hoffmann (PT)

Guilherme Ítalo (Avante)

Jefferson Coriteac (Solidariedade)

José Luiz Penna (PV)

Juliano Medeiros (PSOL)

Luciana Santos (PC do B)

Wesley Diógenes (Rede)

Wolney Queiroz (PDT)

Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante, e os deputados federais reeleitos Rui Falcão (PT-SP), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Reginaldo Lopes (PT-MG), líder do PT na Câmara, estavam ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, no momento da coletiva de imprensa.

