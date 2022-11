Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias são ameaçados em bar no DF; veja vídeo

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, e o deputado federal eleito Lindbergh Farias (PT) foram ameaçados por um empresário, no último domingo, 6, em um bar localizado no Distrito Federal.

No vídeo que circula nas redes sociais, o homem, identificado como Ney Carneiro Filho, aparece vestindo uma camisa com a palavra “Brasil” escrita e direciona provocações aos petistas. O agressor afirmou várias vezes: “O malandro está de volta”.

A gravação também mostra o empresário ameaçando “dar uma porrada” em uma pessoa que sugere chamar a polícia.

De acordo com informações do site Metrópoles, o homem perguntou para outras pessoas presentes no local em quem elas haviam votado no segundo turno. O empresário filmou a mesa dos integrantes do PT e, ao tentar se aproximar, foi contido por pessoas presentes no estabelecimento.

Testemunhas também afirmaram que Ney fez um gesto de arma de fogo em direção à mesa de Gleisi e Lindbergh.

Além da presidente do partido e do deputado, outros parlamentares da legenda estavam presentes.



A Polícia Militar foi acionada ao local e orientou que as vítimas realizassem um boletim de ocorrência.

