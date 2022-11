PL oficializa oposição a Lula e convida Bolsonaro para ser presidente de honra

Impulsionado pelo desempenho do bolsonarismo no primeiro turno das eleições, o PL conquistou as maiores bancadas do Congresso Nacional, com 99 deputados e 14 senadores

O Partido Liberal (PL) formalizou oposição ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, 8, em Brasília, pelo presidente do partido, o ex-deputado Valdemar Costa Neto. A sigla também convidou Jair Bolsonaro (PL) para a presidência de honra do partido.

Impulsionado pelo desempenho do bolsonarismo no primeiro turno das eleições, o PL conquistou as maiores bancadas do Congresso Nacional, com 99 deputados e 14 senadores (6 escolhidos em 2022). “O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente”, disse Costa Neto.

Segundo o presidente da sigla, Bolsonaro “devolveu ao nosso povo o orgulho de ser brasileiro”, fazendo a economia crescer e gerando empregos. Ele avaliou que o PL “continuará na busca por uma nação unida pela liberdade, verdade e fé”.

Parlamentares do PL e líderes bolsonaristas defendem que a decisão do partido deve-se a tentativa de Lula de tentar apoio no Congresso para viabilizar uma melhor governabilidade. O petista eleito vem se aproximando do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que já planeja sua campanha à reeleição à frente da Câmara.

Já o PL já estabeleceu como meta eleger o próximo presidente do Senado e vai tentar um acordo com o PP para emplacar o nome de Carlos Portinho (PL-RJ), um nome considerado moderado. Em troca, a legenda pode apoiar Lira, que, assim, ficaria menos dependente de um acordo com o PT.

Ainda há divergências nas bancadas eleitas do PL sobre como serão tratados os parlamentares que não seguirem a orientação da executiva e apoiarem pautas do novo governo. A ala mais ligada ao bolsonarismo defende punição aos parlamentares que não respeitarem as decisões da executiva.

Presidente de honra

“Nos sentiríamos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a presidência de honra do Partido Liberal”, disse Costa Neto, em nome do partido. Ele acrescentou: “Nós queremos que ele comande o nosso partido. Queremos o Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar mais importante”.

O presidente do PL disse ainda que o sucesso da sigla em conseguir a maior bancada de deputados federais e senadores deve-se “graças a Bolsonaro”. O aliado de Bolsonaro também reforçou que deve apoiar Arthur Lira, mas “com a garantia que ele nos ajude e trabalhe para eleger nosso candidato no Senado”.

