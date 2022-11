PSD vai integrar equipe de transição de Lula; MDB deve anunciar apoio nesta terça

Com o processo de transição no Governo Federal em andamento, a cúpula do PT se mobiliza para angariar apoio de partidos na próxima gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. Nesta terça-feira, 8, a presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann (PT), convidou formalmente o MDB, após reunião com Baleia Rossi, para integrar a equipe de transição de governo.

A ideia ampliar a capilaridade de Lula para que o petista possa ter governabilidade para aprovar suas pautas, como o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, anunciada na semana passada. Os dirigentes do PT esperam que outros partidos aceitem fazer parte da base governista - inicialmente por meio da equipe de transição. O Solidariedade já havia firmado apoio ao petista.

Ainda nesta terça, Gleisi anunciou que o PSD - outra legenda que não fez parte da coligação petista nas eleições deste ano - havia aceitado seu convite para compor o governo de transição. Ela informou que o partido indicou Antônio Brito (PSD-DF) para integrar a equipe e novos nomes serão apontados pela sigla.

"Acabo de sair de uma ótima conversa com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Levei o convite para que o PSD integre o governo de transição e o Conselho Político", escreveu a deputada no Twitter.

O União Brasil, presidido por Luciano Bivar (UB-PE), deve ser outra legenda que vai ingressar no time de Lula. Bivar disse em entrevista concedida à Folha de S.Paulo que o partido não iria fazer oposição ao presidente eleito "de jeito nenhum".

"Temos princípios econômicos diferentes, mas o que mais importa é o fortalecimento da democracia. Queremos dar governabilidade e sustentação ao presidente Lula e apoiaremos com o maior prazer seu governo", declarou.



