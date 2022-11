Tebet vai colaborar com área de desenvolvimento social na equipe de transição, diz Alckmin

Tebet, que disputou a eleição presidencial no primeiro turno e ficou em terceiro lugar, apoiou Lula no segundo turno das eleições

A senadora Simone Tebet (MDB) vai integrar a equipe de transição de governo que deverá cuidar da área de desenvolvimento social. A transição é coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que fez o anúncio nesta terça-feira, 8, após reunião com a parlamentar emedebista em Brasília. Alckmin foi designado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para coordenar a equipe de transição de governo.

"Temos dois desafios grandes: a economia e o outro social. E eles não disputam, eles são sinérgicos (...) É preciso ter uma agenda de eficiência econômica e de competitividade, e de outro lado uma rede de proteção social que é extremamente importante. Então, a Simone, com a sua experiência, e com a sensibilidade, a força da mulher, vai trabalhar conosco na área do desenvolvimento social, que é uma área importantíssima", disse Alckmin.

Tebet, que disputou a eleição presidencial no primeiro turno e ficou em terceiro lugar, apoiou Lula no segundo turno da disputa. "Nessa divisão, não poderia ter outra opção a não ser escolher desenvolvimento social. Nós vamos colaborar", disse Tebet. A informação sobre a decisão tomada após o encontro foi divulgada pela TV Globo.

Tebet também é cotada para assumir algum ministério no próximo governo Lula. Dentre as pastas na qual ela é citada, estão as pastas de Agricultura, Educação e ou alguma área voltada para o desenvolvimento social, que na configuração atual seria representada pelo Ministério da Cidadania.