Mayra Pinheiro chama Camilo de "déspota" e "ditador" em ato pró-Bolsonaro

A ex-secretária do Ministério da Saúde e pré-candidata a deputada federal pelo Ceará, Mayra Pinheiro (PL), fez duras críticas ao grupo governista do Ceará neste domingo, 1° de maio, durante participação em ato favorável ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e autodenominado “pela liberdade e pelo Brasil”. O evento ocorreu à tarde, na Praça Portugal, em Fortaleza.

Em discurso no local, a bolsonarista se referiu o ex-governador Camilo Santana (PT) como “déspota” e “ditador” acusando-o de ter privado os cearenses da liberdade durante os períodos que compreenderam as medidas restritivas por conta da pandemia de Covid-19.

Sobre o assunto "Precisamos que o bem vença", diz general Heleno em manifestação

1º de maio tem manifestações de apoio a Bolsonaro e Lula pelo Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem citar o nome de Camilo, Mayra justificou a presença no ato: “Por que a gente veio aqui celebrar a liberdade? Porque fomos privados durante quase dois anos (de pandemia) em quase todo o Brasil, mas o Ceará foi pródigo em ter um líder, um déspota que nos privou de liberdade, de produzir, de gerar renda, e nos obrigou a ficar em casa (...) O Ceará precisa mudar, fazer com que o presidente seja reeleito e que o Brasil seja exemplo de resistência contra políticas ideológicas de esquerda”, pontuou no discurso.

A ex-secretária, também conhecida como ‘capitã cloroquina’ após a defesa de medicamentos ineficazes contra a Covid-19, seguiu o discurso apoiando o presidente Bolsonaro e fazendo críticas ao grupo governista local.

Sobre o assunto Movimentos sociais fazem passeata no Pirambu pelo Dia do Trabalhador

“O Ceará teve um governador que não conseguiu se eleger nem prefeito da própria terra (em 2000 e 2004), que é Barbalha (terra natal de Camilo), e que se tornou ditador. Depois (Fortaleza) teve um prefeito que não produziu na Assembleia Legislativa (AL-CE) e depois elegeu um novo prefeito que passou pela Assembleia e não deixou legado. Estamos convivendo com essa gente há quase 20 anos, precisamos mudar o Brasil e mudar esse ciclo de poder nefasto no Ceará”, encerrou.

Sobre o assunto Bolsonaro faz rápida passagem em ato de apoiadores em Brasília e sai sem falar

Lula pede desculpas a policiais: "Salvam muita gente"

No evento, haviam cartazes em apoio ao presidente e pedindo o “saneamento” do STF. Enrolados em bandeiras do Brasil e usando predominantemente as cores verde e amarela, os manifestantes cantaram o hino Nacional e também empunharam cartazes pedindo o “voto impresso”, discussão que já foi enterrada pela Câmara dos Deputados, e contra a imprensa.



Sobre o assunto Camilo para Capitão Wagner: "Quem esse senhor chama de 'poste' não faz motim nem apoia Bolsonaro"

No Dia do Trabalho, Ciro Gomes participa de evento em homenagem a Leonel Brizola

PDT de Ciro Gomes cria movimento religioso: nem todo cristão é de direita, diz Lupi

Izolda vai à festa da Sagrada Família, em Tauá, ao lado de Camilo e Domingos Filho

Tags