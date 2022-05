'Não podemos desistir do Brasil, precisamos que o bem vença', diz Heleno em ato

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, discursou no ato convocado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília e afirmou que há uma luta do bem contra o mal.

"O que eu tenho pregado é que nós não podemos desistir do Brasil. Nós precisamos que o bem vença o mal", afirmou o ministro. O ato foi usado por aliados para defender o indulto de Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado por ameaças a ministros do STF. O deputado Sanderson (PL-RS) afirmou que o indulto é "constitucional e será cumprido".

"Hoje não é um dia de revanche, não é um dia de fazer malcriação, não é um dia de expressar raiva, é Dia do Trabalhador e quem não é bandido em princípio é trabalhador", afirmou Heleno.

O ministro classificou Bolsonaro como "a grande esperança e o baluarte" do que está acontecendo no Brasil. "Aqueles que sabidamente já demonstraram que são do mal não têm o direito de tomar o lugar daqueles que trabalham pelo bem e nós vamos conseguir isso com dedicação, trabalho, probidade, honestidade e fazendo com que cada vez mais o Brasil se aproxime do destino glorioso que todos nós sabemos que está previsto."

